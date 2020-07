La Asociación de Transportistas de Discapacidad de Salta denunció malos tratos y falta de consideración para dejarlos circular. (Gabriela Hernández)

En entrevista con Ademar Anachuri presidente de Atradis este comenta las dificultades por las que atraviesan hoy los transportistas de discapacidad, la situación llegó a su limite el 6 de julio cuando en la ruta provincial N°26 un control retuvo un vehículo que trasportaba una persona con TEA (trastorno del aspecto autista). La falta de formación en las fuerzas de seguridad a la hora de tratar con personas de capacidades diferentes se hizo notar, lo que abre el debate de los contenidos que deberían tener a la hora de su formación.

Nos dice Ademar “En este tiempo de pandemia el transporte de discapacidad como muchos otros sectores se han visto golpeados por la falta de trabajo, desde el 13 de marzo que nosotros no estamos trabajando en Salta capital de la manera habitual como veníamos haciendo”. En cuanto a la asistencia la asociación estuvo entregando pañales, material didáctico y medicamentos.

En el mes de mayo Atradis presentó un protocolo al Comité Operativo de Emergencia, el protocolo fue aprobado para que puedan circular siendo incluidos a la nomina de exceptuados.

Sin consideración

Anachuri comentó los atropellos sufridos por parte de la policía vial “ tuvimos la desgracia de cruzarnos con todos los controles de la vial, el día lunes por la mañana se secuestraron 4 vehículos de trasporte de discapacidad, uno de ellos forma parte de Atradis y es por eso que empezamos a tomar medidas y pedir todo tipo de audiencia con el Jefe de la policía vial, con el Jefe y Sub jefe de la policía de la provincia, con el ministro de seguridad el señor Pulleiro y la Ministra de salud la señora Medrano”

La vial es totalmente arbitraria ya que el vehículo que secuestró tenía toda la documentación y la habilitación correspondiente por la licencia que otorga el municipio de la provincia de Salta, así también los transportistas de Cerrillos, Quijano Rosario de Lerma, San Lorenzo y Vaqueros.

“A pesar de haber presentado toda la documentación la vial con total desconocimiento de quien tiene injerencia sobre el transporte de discapacidad abducía que tenia que secuestrar el vehículo porque no tenia la autorización de la amt algo totalmente incorrecto ya que el transporte de discapacidad no esta regido ni esta a expensas de la amt, porque el que otorga la licencia de discapacidad es el municipio de la ciudad de Salta y así cada municipio del interior de la provincia” .

Daños psicológicos

Ademar dio mas detalles sobre el hecho del 6 de julio “A la vial no le importó y secuestró un vehículo en plena ruta 26 y entrando al barrio libertad. El vehículo secuestrado iba con pasajeros, con un niño con trastorno del aspecto autista, pero no les importó, hicieron descender al niño del vehículo y a su acompañante, lo dejaron lamentablemente con una crisis de pánico, nervios y lo que tiene aparejado un niño con el síndrome, en el cual ellos no permiten que nadie los toque, que nadie los agarre, no pueden estar con personas desconocidas ni en vehículos desconocidos. La vial hizo descender al niño en la ruta, lo despojó de su transporte y pretendían llevarlo en la camioneta de la vial a su casa, abduciendo que el transporte que lo estaba llevando no estaba habilitado”.

El presidente de Atradis cuestionó si la camioneta de la vial estaba habilitada para llevar a un niño con discapacidad. Los autos con los que la asociación trabaja cuentan con protocolo aprobado, tiene un film protector que separa al chofer del acompañante, con medio de sanitación para los niños, no es un medio masivo de transporte, es un medio especial para discapacitados, solo traslada del hogar a terapia y de terapia al hogar “no se imaginan el daño psicológico que sufrió este niño».

Multas y licencias

“La multa por cada vehículo secuestrado es de 47.000 pesos, no hay esa plata, hoy por hoy la vial es un ente recaudador, no tenemos para pagar la multa, los niños quedan por 1 mes sin transporte y sin ir a sus terapias”.