Según el informe presentado por el INDEC sobre el mercado de trabajo en Argentina el Norte del país presenta las tasas más altas de desempleo y son las mujeres las más afectadas por esta situación. En el NOA la situación del desempleo se agudiza en mujeres de entre 30 y 67 años. (Guadalupe Macedo)

La tasa de desempleo del norte del país en el primer trimestre del año según el INDEC es del 9,9 %, siendo uno de los lugares con mayor presencia de desocupados y trabajadores en negro, empleo informal y temporario. La provincia de Salta presenta el 10,7% de la población desocupada, esta situación se agravo respecto al último periodo del año 2019 donde se registró una desocupación del 8,9%. Las personas que se encuentran desempleadas llevan más de tres meses buscando empleo donde el número se agudiza en relación al género.

A la vez, la provincia de Salta presenta que del 47, 7% de las personas que se encuentran trabajando, el 27% está buscando otro empleo para poder tener una vida digna. Otro dato preocupante en la provincia es que el que 12, 8% de la población esta subocupada, es decir que se desempeña en trabajos en periodos cortos, menos de 35 horas semanales y con bajos salario por lo que buscan activamente otro empleo. Una constante que se da en nuestra provincia en trabajos como la docencia, el comercio, tareas del cuidado. Además las mujeres tienen menos acceso a la protección social y tienen que sobrellevar las cargas de las tareas del cuidado del hogar.

Las mujeres son el sector más afectado ya que el 60% del trabajo de las mujeres se realiza en sectores de servicios del mundo según la OIT (Organización Internacional del Trabajo), por lo que se encuentran representada en los sectores más afectados por la pandemia, aunque anteriormente estos trabajos son mal remunerados. Las mujeres además del trabajo fuera del hogar deben encargarse de los trabajos dentro del hogar, los cuales no son remunerados. Cocinar, lavar, limpiar, ayudar a las tareas de los niños, acomodar y todas las tareas del hogar son responsabilidad de las mujeres desde la cultura patriarcal en las que estamos insertos. A pesar de que el tiempo y las tareas se redujeron para la mayor parte de las personas, para las mujeres se convirtió en un cercamiento, donde deben servir a los hombres e hijos. Desde la cultura capitalista y patriarcal se establece un orden social para poder mantener el funcionamiento y la cadena productiva, que consiste que las personas de sexo masculino deben ocuparse de las tareas productivas, es decir del trabajo y este debe tener a una persona de sexo femenino para que se encargue de sus cuidados cotidianos, por ejemplo que le tenga preparada la comida, el hogar limpio, la ropa preparada para que cuando vuelva del trabajo este pueda desestresarse para que al otro día rinda óptimamente en su labor. Esto se denomina la división sexual del trabajo donde se coloca al hombre en la esfera pública y a la mujer en la esfera privada, donde uno es un trabajo remunerado y la otra es considerada amor, pero en realidad es trabajo no pago.

La cuarentena y el desempleo

Según el informe del INDEC en la Encuesta Permanente de Hogares, antes del aislamiento había más de 1.300.000 personas sin trabajo. El aislamiento y la crisis sanitaria, económica y social que acarrea la enfermedad del COVID- 19.En lo que va de la cuarentena, el ámbito laboral se vio más perjudicado, por lo que muchos de los trabajadores debieron cambiar de rubro, o aceptar trabajos precarizados o con grandes irregularidades. Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo) el Coronavirus podría dejar a 25 millones de personas sin empleo en el mundo. En el informe del organismo de la ONU advierte que la crisis del empleo va a afectar principalmente a las mujeres, a los migrantes y a los jóvenes. Además advierte que se agravara la desigualdad de género, el trabajo informal y mal pago tomara mayor protagonismo.

La economía se encuentra en crisis ya que el funcionamiento es irregular en Pymes, empresas y comercios, lo que llevo a que la situación laboral de muchas personas se vea alterada. En salta, muchos trabajadores fueron despedidos, algunos trabajadores percibieron reducción de sus salarios y muchas pymes y empresas cerraron sus puertas. “Recibimos un montón de denuncias que van entrando de trabajadores individuales y también tenemos muchas denuncias de entidades sindicales que nos ponen en conocimiento de situaciones que se van dando y las vamos abordando” afirmo el secretario de Trabajo Alfredo Batule en programa “Sin vueltas” pidiendo a los trabajadores que denuncien las irregularidades que viven para que el estado garantice sus derechos como trabajadores. La mayor parte de los despidos que se realizaron en los trabajos informales o en negro, como cuidadoras, mucamas, maestranzas, mozas, encargadas de limpieza o cocina, y niñeras, puestos laborales ocupados por mujeres. Son trabajos que al no estar registrados por los empleadores no contaban con ninguna seguridad social por parte del estado y no se cumplió con lo dictaminado por el gobierno nacional de no despedir personas en el periodo de cuarentena.